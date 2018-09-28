Глава департамента ЦБ покинет свой пост

Глава департамента банковского надзора Банка России Анна Орленко уйдет со своего поста. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Директор Департамента банковского надзора Орленко Анна Петровна 28 сентября 2018 года покинет свой пост в связи с решением продолжить карьеру вне Банка России», — сказано в заявлении регулятора.

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Ранее сообщалось, что Банк России назначил уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг.

Как стало известно, пост занял советник председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной Юрий Воронин.

Отмечается, что на роль уполномоченного искали человека, который равноудален от финансового сектора, от политических, текущих интересов, которые присутствуют на рынке.