Илон Маск отреагировал на обвинения в мошенничестве

Генеральный директор компании Tesla Илон Маск отреагировал на поданный против него комиссией по ценным бумагам и биржам США судебный иск, передает CNBC.

Маск заявил, что считает обвинения в мошенничестве необоснованными и добавил, что он очень разочарован и опечален этими претензиями.

Реклама

«Я всегда действовал в интересах правды, прозрачности и инвесторов. Честность — это самая важная ценность в моей жизни, и факты докажут, что я никоим образом это не нарушил», — сказал Маск.

Ранее сообщалось, что после сообщения Маска в твиттере комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд на Илона Маска.