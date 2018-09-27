Чувашия намерена реализовать 10 проектов в алюминиевой отрасли

Чувашская Республика готова поддержать реализацию проектов в алюминиевой отрасли, сообщил глава региона Михаил Игнатьев на встрече с председателем Алюминиевой ассоциации Валентином Трищенко.

Сейчас регион прорабатывает 10 проектов, в том числе строительство пешеходного алюминиевого моста, говорится в сообщении ассоциации. Первый подобный мост установлен в середине прошлого года в деревне Афонино Кстовского района Нижегородской области, конструкции для него произвели в Чебоксарах.

«Созданный по инициативе Алюминиевой ассоциации на базе Чувашского государственного университета имени И. Н. Ульянова центр компетенций по сварке уже даёт результаты. Подготовка квалифицированных кадров является крайне важным вопросом, и при необходимости мы готовы вести работы с Министерством образования по корректировке требуемых специальностей для обучения на бюджетной основе», — сказал руководитель Чувашии.