СМИ: МВФ выдвинул Украине новые требования

Международный валютный фонд выдвинул Украине новые условия для получения финансовой помощи. Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на несколько источников.

Как стало известно, одним из таких условий является повышение цен на газ на 23%. Также Украина должна провести антикоррупционную реформу, принять сбалансированный бюджет и реорганизовать Государственную фискальную службу.

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Ранее бывший министр экономики Украины Виктор Суслов сообщил, что новое повышение цен на газ может сделать население страны «неплатежеспособным».

Суслов отметил, что ранее украинские власти говорили о повышении цены на 23,5% и посчитал, что эта цифра «не окончательная», так как правительство в данный момент не достигло соглашения с Международным валютным фондом (МВФ).