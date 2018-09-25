Американский сенатор предложил снять часть санкций с России

Американский сенатор Рэнд Пол подготовил поправки в законодательство США, предусматривающие снятие части антироссийских санкций. Об этом сообщает Daily Beast со ссылкой на текст документа.

Ожидается, что поправки будут представлены на заседании сенатского комитета по международным отношениям в среду, 26 сентября. Документ предполагает снятие санкций с российских парламентариев в случае отмены ответных ограничений, наложенных на сенаторов США.

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Издание подчеркивает, что предложение Пола, скорее всего, будет отклонено профильным комитетом.

Ранее стало известно, что минторг США ввел санкции против 12 российских компаний.