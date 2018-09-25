В ОАЭ ответили на претензии Трампа к ОПЕК

Министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Анвар Гаргаш прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что страны ОПЕК «обкрадывают другие государства». Об этом сообщает Reuters.

В ходе своего выступления на Генассамблее ООН Трамп заявил, что страны ОПЕК необоснованно завышают цены на нефть. По словам главы МИД ОАЭ, цены определяются не решением организации, а требованиями рынка.

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«В конце концов, мы все знаем, что цены на нефть обусловлены рынком, спросом и предложением», — подчеркнул Гаргаш.

Ранее сообщалось, что ОПЕК+ ожидает излишек предложения нефти в 2019 году.