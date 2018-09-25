Трамп: Германия будет зависима от России из-за «Северного потока — 2»

Президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления на заседании 73-й Генеральной ассамблеи ООН заявил, что проект газопровода «Северный поток — 2» сделает Германию полностью зависимой от России, передает Reuters.

«Германия станет полностью зависимой от российской энергии, если она немедленно не изменит курс», — сказал Трамп.

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Он также похвалил Польшу и другие страны, которые развивают энергетические проекты, не связанные с Россией.

Ранее СМИ сообщали, что СМИ узнали о готовности России за свой счет достроить газопровод «Северный поток – 2», если остальные инвесторы прекратят вкладывать средства из-за санкций.

«Газета.Ru» следит за выступлением Трампа на заседании Генассамблеи ООН в режиме онлайн.