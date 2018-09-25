«Росатом» и Минприроды обсуждают создание системы утилизации накопленных промотходов

Госкорпорация «Росатом» обсуждает с министерством природных ресурсов возможность создания комплексной программы по утилизации накопленных опасных промышленных отходов, сообщил первый заместитель генерального директора, директор блока по развитию и международному бизнесу Росатома Кирилл Комаров на форуме NDExpo-2018.

Он напомнил, что в рамках национальной программы «Экология» будет создана информационная система учета вновь создаваемых промышленных отходов первого и второго класса опасности. Будет также сформирована сеть предприятий по переработке и утилизации таких отходов на базе четырех предприятий в Поволжье, созданных для химического разоружения.

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Эти производства будут модернизированы «Росатомом» и перепрофилированы под новую задачу, а также сейчас рассматриваются площадки для строительства еще трех предприятий такого типа в Сибири и на Дальнем Востоке.

Однако в стране также существует проблема накопленных промышленных отходов. По всей стране есть объекты старого «наследия» опасных промышленных отходов, которые зачастую хранятся без соблюдения норм безопасности и представляют большую угрозу для окружающей среды.

«Важно, чтобы все то, что сформировалось как наследие (отходов от промышленного производства 1 и 2 класса опасности – «Газета.Ru»), было также собрано в программу для утилизации», - сказал Комаров.

«Мы сейчас обсуждаем это с Минприроды, - сказал он. – Данная задача вполне решаема, если ей заняться вплотную и всерьез».

Как отметил член комитета Госдумы по экологии Александр Фокин, ежегодно в Россию ввозится 3 млрд батареек. А для переработки их после использования есть только одно предприятие на Урале.

Замглавы «Росатома» также напомнил, что ежегодно в России образуется 350 тонн опасных промышленных отходов. Перерабатывается их них, по статистике, только 1,2%. Остальные находятся на так называемом длительном хранении, а если нет информации об их утилизации, то можно предположить, что есть угроза их попадания в окружающую среду, добавил Комаров.