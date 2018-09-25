«Нафтогаз» намерен потребовать от «Газпрома» $110 млн

Главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что «Нафтогаз» намерен добиться от «Газпрома» через Стокгольмский арбитраж компенсации за разницу в цене на газ из ЕС. Об этом сообщает RNS.

Он подчеркнул, что сумма переплаты превысила $110 млн.

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«Мы через арбитраж заставим «Газпром» компенсировать разницу между стоимостью газа, который мы покупаем на европейском рынке, и стоимостью газа, которая должны быть по контракту. Сумма компенсации уже превышает $110 млн», — сказал Витренко.

Ранее Витренко сообщил, что пеня по выплатам «Газпрома» в рамках судебного разбирательства с «Нафтогазом Украины» достигла $100 млн.