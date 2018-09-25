Минторг США ввел санкции против 12 российских компаний

Минторг США внес в «черный список» 12 российских компаний. Об этом сообщается на сайте федерального реестра официальных документов правительства США.

Отмечается, что в список попали следующие компании: «Аэрокомпозит», «Дайвтехносервис», ФГУП НПП «Гамма», НИИ «Вектор», Nilco Group, Обнинское научно-производственное предприятие «Технология», «Океанос», «Авиадвигатель», «Инфотекс», «Системы прецизионного приборостроения», Syrus Systems и Воронежский НИИ «Вега».

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По мнению американских властей, указанные компании действуют вразрез с интересами национальной безопасности Соединенных Штатов.

Как стало известно, соответствующий документ будет официально опубликован 26 сентября 2018 года.

Ранее сообщалось, что международное рейтинговое агентство Fitch не ожидает введения США санкций против российского госдолга.