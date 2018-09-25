Глава Центробанка Аргентины ушел в отставку

Глава Центрального банка Аргентины Луис Капуто ушел в отставку. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление регулятора.

«Президент Центрального банка республики Аргентины Луис Капуто представил сегодня заявление об отставке президенту страны Маурисио Макри», — заявили в ЦБ.

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Отмечается, что отставка Капуто была обусловлена личными мотивами.

Ранее сообщалось, что Центральный банк Аргентины поднял ключевую ставку с 45% до 60%.

Несмотря на решение аргентинского регулятора, курс песо резко упал на 15%, достигнув отметки в 39,1 песо за доллар США. В целом с начала этого года валюта обесценилась на 53%.

Впоследствии, директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард сообщила о прогрессе в переговорах о досрочном предоставлении помощи аргентинской стороне.