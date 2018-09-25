«Росатом» может привлечь стартапы к решению технологических задач

«Росатом» рассматривает возможность проведения нового конкурса по отбору технологических решений для решения перспективных задач атомной отрасли. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора, директор блока по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров на пленарном заседании форума NDExpo-2018.

Ранее, по словам Комарова, «Росатом» с фондом «Сколково» провел конкурс «Вектор» по отбору стартап-проектов для поддержки корпоративным венчурным фондом госкорпорации. На конкурс было подано более тысячи заявок. Отбор проектов проводился по направлениям, касающимся аддитивных технологий, инжиниринга комплексной энергоструктуры, искусственного интеллекта, робототехники, композитных материалов и других.

«Мы думаем над тем, чтобы сделать еще более узкий конкурс и вынести на него список интересных для нас технических, абсолютно прикладных вопросов, имеющих отношение к нашей повседневной работе, но пока не имеющих решения», — сказал Комаров.