«Росатом» рассчитывает в этом году получить 200 млрд рублей от новых бизнесов

Госкорпорация «Росатом» рассчитывает, что в этом году объем выручки от реализации новых продуктов достигнет 200 млрд рублей, сообщил журналистам первый заместитель генерального директора, директор Блока по развитию международного бизнеса «Росатома» Кирилл Комаров в кулуарах международного форума NDExpo, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы сегодня смотрим, на те наработки, которые мы много лет использовали в наших традиционных бизнесах, как их можно использовать в других отраслях экономики. И смотрим уже не абстрактно, а вполне уверенно и серьезно», - сказал он. «В этом году мы рассчитываем, что выручка по новым продуктам у нас достигнет консолидировано в госкорпорации где-то 200 млрд рублей», — подчеркнул Комаров.

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«Это только то, что мы считаем, что продаем наружу, где сама корпорация не является потребителем. А мы и для своих собственных нужд создаем тоже достаточно большое количество новых продуктов», — уточнил он.

Среди новых бизнесов, которые сегодня развивает «Росатом», — ветроэнергетика, ядерная медицина, обращение с опасными промышленными отходами, электротехника, аддитивные технологии и т.д.