«Росатом» намерен к 2030 году получать 30% выручки от новых продуктов

Госкорпорация «Росатом» намерена в ближайшие годы активнее развивать новые бизнесы, чтобы к 2030 году довести долю от этих направлений в общем объеме выручки до 30%. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора, директор блока по развитию международного бизнеса «Росатома» Кирилл Комаров, открывая Пятый ежегодный международный форум NDExpo, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы сейчас уверенно идем к этой цели», — подчеркнул он.

Реклама

Так, выручка госкорпорации по новым продуктам в 2017 году составила 170,9 млрд рублей против 147,4 млрд рублей в 2016 году. В текущем году «Росатом» ожидает, что выручка по новым продуктам составит 197,9 млрд рублей, а портфель соответствующих заказов на 10 лет вперед достигнет 880 млрд рублей. В 2017 году этот показатель был на уровне 814,1 млрд руб.

Среди новых перспективных бизнесов ГК выделяет ядерную медицину, малую и ветровую энергетику, «умный город», обращение с промышленными отходами и т.п.

В качестве успешного примера построения нового бизнеса Комаров привел создание компании по сервисному обслуживанию АЭС за рубежом.

«Мы создали отдельную компактную компанию. Привлекли профессионалов из отрасли и коммерсантов из вне… Довольно быстро создали успешную компанию и уже выплатили дивидендами с нее более 3 млрд руб.», — сказал он.