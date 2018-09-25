Суд оштрафовал главу «Нафтогаза» за премии сотрудникам

Шевченковский районный суд Киева оштрафовал председателя правления «Нафтогаза Украины» Андрея Коболева на 1,7 тыс. гривен ($60). Об этом сообщают «Украинские новости».

Отмечается, что причиной штрафа послужил отказ Коболева предоставить депутату Верховной Рады Сергею Власенко информацию с перечнем лиц, получивших премии за «победу» в Стокгольмском арбитраже над «Газпромом».

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Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил запретить госкомпаниям выплачивать премии и вознаграждения сотрудникам.

Он подчеркнул, что сотрудники госкомпаний и так уже имеют высокую зарплату и обязаны принимать во внимание реальную экономическую ситуацию в стране.