Власти продлят программу льготной ипотеки

Власти приняли решение продлить действие программы льготных ипотечных кредитов для семей до конца 2024 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой.

Также стало известно, что за шесть лет будет увеличено число кредитных организаций, которые будут выдавать льготную ипотеку, в пять раз.

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Данная программа входит в национальный проект «Демография».

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что в 2019 году на финансирование шести национальных проектов будет выделено 314 млрд руб.

Отмечается, что в указанные нацпроекты входят: «Международная кооперация и экспорт», «Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Повышение производительности труда и поддержка занятости», «Жилье и городская среда», «Культура», «Экология».