Глава ФАС назвал экономику России отсталой и полуфеодальной

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев назвал российскую экономику полуфеодальной и отсталой. Об этом он заявил в интервью газете «Коммерсантъ».

Руководитель ведомства рассказал, что ФАС подготовила Национальный план развития конкуренции для повышения эффективности экономики страны.

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«Наша экономика во многом остается отсталой, полуфеодальной, особенно в малоразвитых регионах, конкуренцией там и не пахнет. А конкуренция — это такая штука, которая много денег не стоит: деньгами-то все что угодно можно закидать, если они есть. Но на все денег не хватит», — сказал Артемьев.

По его словам, в службе надеются «в той или иной степени» реализовать опыт Кореи и Японии, отметив, что демонополизация в этих странах дала скачок в экономике.

Артемьев также подчеркнул, что на фоне антироссийских санкций государственный сектор в экономике в ряде сфер продолжает укрепляться.

Ранее руководитель ФАС сообщил, что количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов власти снизилось практически в два раза.