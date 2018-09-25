Китай заявил о способности вместе с Россией преодолеть помехи в экономике

Китай и Россия вместе смогут преодолеть трудности и помехи благодаря взаимодополняемости экономик двух стран. Об этом заявил глава китайской делегации на международных торговых переговорах Фу Цзыин, передает РИА «Новости».

Представителя Пекина спросили, сможет Китай компенсировать ущерб от торговых ограничений со стороны США через экономическое сотрудничество в рамках БРИКС и ШОС.

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«У экономик России и Китая очень высокий уровень взаимодополняемости. Я думаю, что при личной роли лидеров двух стран мы обязательно сможем преодолеть различного рода помехи и сложности», — заверил Фу Цзыин.

Ранее в Пекине заявили, что американские власти пытаются навязать Китаю собственные интересы.