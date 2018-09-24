Минтранс сообщил о включении моста на Сахалин в планы развития инфраструктуры России

Министр транспорта Евгений Дитрих заявил, что проект строительства моста на Сахалин включен в комплексный план развития инфраструктуры России. Об этом сообщает RNS.

Он подчеркнул, что данный проект требует дополнительной проработки.

«В плане есть ряд проектов, которые на сегодня находятся в стадии проработки. Сахалинский мост находится в плане, но он требует дополнительной проработки и дополнительных источников финансирования», — сказал Дитрих.

Ранее глава Минтранса сообщил, что реализация комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры России оценивается в 6,3 трлн руб.