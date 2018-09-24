Голикова сообщила о будущем замедлении роста зарплат россиян

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что кабмин ожидает замедления роста реальной заработной платы россиян в 2019 году до 1,4%. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она подчеркнула, что это произойдет вследствие ее бурного роста в 2018 году.

Вице-премьер напомнила, что рост реальной заработной платы за семь месяцев 2018 года составляет 8,8%.

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«Мы не закладываем такого роста в следующем году, потому что есть эффект «базы». То есть к существующей, уже повышенной, базе все равно прирост в реальном выражении будет значительным. В реальном выражении в прогнозе 1,4%», — сказала Голикова.

Ранее сообщалось, что объем «свободных денег» у россиян в августе текущего года сократился на 12,9% и составил 23,6 тыс. руб.