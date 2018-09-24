Bloomberg сообщил о возможном повышении цены на нефть до $100 за баррель

Основные нефтедобывающие компании предсказывают, что цена за баррель может достигнуть $100 впервые с 2014 года. Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечается, рост цен на нефть будет связан с прекращением нефтепоставок из Ирана в связи с санкциями со стороны Соединенных Штатов.

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По оценкам экспертов, из-за ограничений американской стороны на рынок в четвертом квартале этого года будет поступать на 2 млн баррелей в день меньше, что может привести у росту цен в начале 2019 года.

Ранее на Ближнем Востоке ответили Трампу после угроз из-за повышения цен на нефть. Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане выразил надежду, что твит Трампа не повлияет на позицию участников ОПЕК+ и не заставят их следовать его инструкциям.