Голикова исключила радикальные изменения системы льгот в России

Российский вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова заявила об отсутствии у правительства планов по изменению льготной системы. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Голиковой, правительство страны не планирует изменений в системе льгот.

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«А что касается упорядочения, то эта тема присутствует в повестке дня, и в большей степени она, конечно, касается того, что на сегодняшний день есть в регионах», — сказала Голикова.

Она пояснила, что в регионах проводится работа по увеличению пособий, которые местами до сих пор составляют 50 руб. в месяц.

Ранее сообщалось, что депутаты Московской областной Думы одобрили предложенные губернатором Андреем Воробьёвым поправки в закон о региональных льготах в связи с изменением пенсионного возраста.