Голикова оценила вероятность продления программы маткапитала после 2021 года

Вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова полагает, что программа материнского семейного капитала с высокой долей вероятности будет продлена после 2021 года, передает РИА «Новости».

Она отметила, что данный вопрос рассматривается с точки зрения повышения рождаемости, ситуация с которой в настоящее время «развивается не лучшим образом».

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«Материнский капитал вносил и вносит существенный вклад в благополучие наших семей. Я не хочу предвосхищать события, но думаю, что с высокой долей вероятности эта программа будет продлена», — заявила Голикова.

Вице-премьер подчеркнула, что российские власти намерены и дальше поддерживать мотивацию семей к рождению детей.

Ранее Голикова рассказала о росте размера маткапитала в ближайшие три года.