Голикова не исключила повышение возраста продажи алкоголя

Вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова рассказала о возможных мерах по уменьшению потребления табачной и алкогольной продукции в России, передает РИА «Новости».

Вице-премьер отметила, что одной из таких мер может стать повышение возраста покупателей алкогольной продукции.

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«Логически оценивая то, что сейчас происходит, я бы подумала над тем, чтобы такого рода меру ввести. Но может быть не 21, может быть 20 лет», — уточнила Голикова.

Она также подчеркнула, что в более раннем возрасте существует определенный риск привыкания.

По словам Голиковой, несмотря на достигнутые результаты по уменьшению потребления табачной и алкогольной продукции, цифры ее «пока не устраивают».

Ранее сообщалось, что в Минздраве предложили поднять возраст совершеннолетия до 21 года.