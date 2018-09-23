В Германии рассказали о масштабном налоговом мошенничестве на Украине

Ежегодно украинская казна теряет до €750 млн из-за масштабного налогового мошенничества в стране. Об этом пишет Der Spiegel со ссылкой на исследование, проведенной по инициативе фракции левых и скандинавских зеленых в Европарламенте.

Исследование показало, что Украина в 2015-2017 года получила от экспорта железной руды на 20% меньше денег, чем должна была.

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Эксперты подчеркивают, что схожая ситуация наблюдается и в других отраслях, например в экспорте стали и в сельском хозяйстве. Из-за мошеннических схем украинский бюджет каждый год теряет до €750 млн, приходят к выводу исследователи.

Издание подчеркивает, что в Евросоюзе осведомлены о подобной ситуации, однако продолжают оказывать финансовую поддержку Киеву.