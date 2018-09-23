Новак: страны ОПЕК+ выполнили сделку в августе на 129%
Страны ОПЕК+ выполнили сделку по сокращению добычи нефти в августе на 129%, передает РИА «Новости» заявление главы Минэнерго Александра Новака.
«В августе на 129%», — ответил Новак на соответствующий вопрос.
Он также сообщил, что на министерском мониторинговом комитете участники сделки обсудят традиционно ситуацию на рынке нефти.
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Ранее министр энергетики Александр Новак заявил, что эксперты и компании прогнозируют цена на нефть в $50.
Он подчеркнул, что настоящая ситуация, связанная с повышением цен до $70-80 носит конъюнктурный характер.