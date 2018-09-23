Главы Минэнерго России и Саудовской Аравии провели встречу в Алжире
Глава Минэнерго России Александр Новак провел встречу с коллегой из Саудовской Аравии Халидом Аль-Фалихом в Алжире, передает РИА «Новости».
«Проходит встреча министра Александра Новака … с министром энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Королевства Саудовская Аравия Халидом Аль-Фалихом», — говорится в сообщении.
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Подробности встречи пока неизвестны.
Встреча прошла накануне заседания министерского комитета по мониторингу венской сделки ОПЕК+.
Ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что страны ОПЕК+ в августе выполнили соглашение по добыче нефти на 108%.
Он также добавил, что у стран-участниц сделки есть возможность обсуждать любые сценарии развития ситуации.