Главы Минэнерго России и Саудовской Аравии провели встречу в Алжире

Глава Минэнерго России Александр Новак провел встречу с коллегой из Саудовской Аравии Халидом Аль-Фалихом в Алжире, передает РИА «Новости».

«Проходит встреча министра Александра Новака … с министром энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Королевства Саудовская Аравия Халидом Аль-Фалихом», — говорится в сообщении.

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Подробности встречи пока неизвестны.

Встреча прошла накануне заседания министерского комитета по мониторингу венской сделки ОПЕК+.

Ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что страны ОПЕК+ в августе выполнили соглашение по добыче нефти на 108%.

Он также добавил, что у стран-участниц сделки есть возможность обсуждать любые сценарии развития ситуации.