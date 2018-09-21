Россия до конца года обжалует решение суда Гааги по компенсации «Нафтогазу»

Министр юстиции Александр Коновалов заявил, что Россия до конца текущего года обжалует решение гаагского трибунала по компенсации «Нафтогазу» потери крымских активов. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Как вы знаете, мы не принимали участия в этом процессе. Насколько я знаю, сроки для обжалования этого решения еще не истекли. Я думаю, что оно, конечно, будут обжаловано», — сказал Коновалов.

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Ранее сообщалось, что cуд в Гааге обязал Россию выплатить компенсации украинским компаниям.

Уточняется, что компенсации связаны с потерями компаний их активов в Крыму после присоединения полуострова к территории России.