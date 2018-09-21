В России сократят список запрещенных для женщин профессий

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что Минтруд пересмотрит список запрещенных для женщин профессий. Об этом сообщает RNS.

«В настоящее время мы ведем работу по пересмотру действующего перечня из 456 «запрещенных» профессий, принимая во внимание наличие в нем отдельных профессий и видов работ, которые априори не применяются в современном производстве, а также автоматизацию технологических процессов, связанную с применением современного оборудования на рабочих местах», — сказал Топилин.

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Он подчеркнул, что будут сняты ограничения на работы в хлебопекарном производстве, на воздушном, морском, речном и железнодорожном транспорте.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что экономическая активность женщин в России составляет 56,6%.