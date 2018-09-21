Банк России аннулировал лицензии у двух банков

Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у Михайловского Промжилстройбанка и у Гранд Инвест Банка. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

Отмечается, что кредитные организации приняли решение о прекращении деятельности в порядке добровольной ликвидации.

Реклама

«Исходя из представленных в Банк России отчетных данных, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов», — заявил Центробанк.

Ранее зампред Банка России Василий Поздышев сообщил, что регулятор ожидает, что в России будет 130-150 кредитных организаций с базовой лицензией.