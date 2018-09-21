Рубль падает на открытии торгов

На открытии торгов на Московской бирже рубль падает.

В частности, курс доллара вырос на 16 коп. и составил 66,42 руб.

Курс евро вырос на 27 коп., до 78,31 руб.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на пятницу, снизился на 60,84 коп., до 77,75 руб., курс доллара уменьшился на 53,73 коп., до 66,47 руб., следует из данных ЦБ.

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Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на пятницу, снизилась по сравнению с показателем на среду на 77,4 коп., составив 71,54 руб.

Фондовый рынок России открылся ростом, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

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