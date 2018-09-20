Медведев объявил непростой шестилетний цикл в экономике

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе заседания правительства заявил, что следующий шестилетний цикл в экономике будет непростым, передает РИА «Новости».

По его словам, цикл осложнит работа в условиях санкций, возможного расширения торговых войн и протекционизма.

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«Все мы понимаем, что начало этого шестилетнего цикла вряд ли будет простым. Мы должны учитывать ситуацию на сырьевых и финансовых рынках, а также не в меньшей степени возможные расширение торговых войн и усиление протекционизма и санкционного давления», — сказал Медведев.

Он отметил, что Россия будет выстраивать свою экономическую политику так, чтобы » во-первых, уверенно развиваться даже в таких, прямо скажем, не вполне благоприятных условиях, а во-вторых, обеспечить устойчивое повышение уровня жизни».

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что подписал документ о начале работы правительственной комиссии по модернизации экономики и инновациям.