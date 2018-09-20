В Минтруда рассказали, сколько мужчин берут декретный отпуск

Правом выхода в отпуск по уходу за ребенком в России пользуются 2-2,5% мужчин. Об этом заявил замминистра труда и соцзащиты Алексей Вовченко в ходе дискуссии на Втором Евразийском женском форуме, сообщает РИА «Новости».

«Что касается отпуска по уходу за ребенком, у нас в России ровно те же права, что и для женщин… Порядка 2-2,5% мужчин, которые воспользовались этим правом», — заявил Вовченко.

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При этом он отметил, что в среднем в мире разрыв между женской и мужской зарплатой составляет 25%-30% в пользу мужчин. Замминистра пояснил, что в том случае, когда зарплата женщины вдвое выше, чем у мужчины, в семье вопрос решается в пользу того, чтобы в декрет выходил мужчина.

Ранее Госдума отклонила законопроект 2003 года, гарантирующий равные права мужчин и женщин.