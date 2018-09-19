Правительство предложило повысить МРОТ на более чем 100 рублей

Правительство предложило повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января следующего года на 117 руб., до 11,280 тыс. руб. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на финансово-экономическое обоснование к законопроекту.

«Проектом федерального закона «Об установлении минимального размера оплаты труда с 1 января 2019 года» предлагается установить с 1 января 2019 года МРОТ в сумме 11280 руб. в месяц, что составляет 100% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал 2018 года», — сказано в документе.

Реклама

Отмечается, что повышение МРОТ потребует из бюджета 5 млрд руб. для повышения зарплат в бюджетной сфере.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщил, что кабмин дополнительно выделил 39 млрд руб. регионам для реализации закона об увеличении МРОТ.