Кудрин оценил возможные итоги торговой войны США против Китая

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что торговая война США против Китая расшатывает систему ВТО.

«Торговая война США и Китая не сильно ударит по объемам мировой торговли и экономике Китая, даже после третьего раунда повышения тарифов. Но действия Трампа расшатывают систему ВТО и создают неопределенность и недоверие инвесторов. На горизонте 10-15 лет экономика США потеряет», — написал Кудрин в твиттере.

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Он также подчеркнул, что тарифную войну против Китая не стоит сравнивать с санкционной политикой против России.

Ранее сообщалось, что китайские власти приняли решение уменьшить вложения в госдолг США.