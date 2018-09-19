Кабмин выделит почти 5 млрд рублей на поддержку комфортной городской среды

Правительство выделит регионам 4,9 млрд руб. дотаций в рамках поддержки проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Дотации в размере 4,9 млрд руб. распределены между 43 субъектами Федерации для реализации проектов создания комфортной городской среды в 80 муниципальных образованиях — победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях», — заявили в правительстве.

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Отмечается, что в конкурсе участвуют муниципальные образования, которые имеют статус федеральных, региональных исторических поселений, а также города с численностью населения до 100 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что правительство выделило почти 3 млрд руб. на развитие дорог.