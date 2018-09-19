Эксперт: США опоздали с санкциями против «Северного потока — 2»

Генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов заявил, что США опоздали с санкциями против российского проекта газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что строительство газопровода уже началось и подобные меры, как санкции, вряд ли смогут остановить данный процесс.

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«Проект уже активно реализуется, часть денег европейские компании уже перечислили за него — поэтому уже поздно. Нужно было заниматься этим раньше», — сказал Правосудов.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные штаты не собираются вводить санкции в отношении России из-за газопровода «Северный поток — 2».

Он подчеркнул, что Германия, «к сожалению», тратит «миллиарды» в год на энергетические ресурсы из США.