В России уменьшилось количество бедных на 2 млн человек

Число россиян, чей доход ниже величины прожиточного минимума, во втором квартале текущего года составило 18,8 млн человек. Об этом сообщается в материалах Росстата.

Отмечается, что это на 2 млн человек меньше чем в первом квартале 2018 года и на 1,4 млн человек меньше чем за аналогичный период прошлого года.

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Как стало известно, общее число бедных россиян составляет 12,8% от общей численности населения.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что с начала текущего года численность безработных в России снизилась на 95,6 тыс. человек.

Она также добавила, что в 24 регионах число безработных выросло незначительно, в 7 регионах — осталось на прежнем уровне.