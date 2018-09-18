Банк России снизит требования к небольшим страховым компаниям

Банк России намерен дифференцировать требования к страховым компаниям в зависимости от их категории. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Требования к страховым компаниям будут дифференцированы исходя из уровня риска, который характерен для конкретной компании и осуществляемой ею деятельности», — заявили в ЦБ.

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Также Центробанк подчеркнул, что критерии отнесения компании к определенной группе, а также дифференцированные требования к компаниям из определенной группы будут обсуждаться с бизнес-сообществом и экспертами

Ранее сообщалось, что прибыль российских банков в период с января по август текущего года снизилась на 9,6% и составила 901 млрд руб.