ФАС выявила нарушения при закупке Минздрава

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) выявила нарушения на закупке Минздрава по строительству детского реабилитационного центра за 3 млрд руб. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что заказчик не установил требования о соответствии закупаемых товаров конкретным ГОСТ, предъявил избыточные требования к составу заявки на участие в аукционе, а в инструкции по ее заполнению не указал физические величины и характеристики товаров.

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«В нарушение норм закона о контрактной системе в проекте контракта не была установлена ответственность поставщика за непредоставление информации о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших с ним договоры, общая цена которых составляет свыше 10% от цены контракта. Дирекции единого заказчика-застройщика Минздрава России было предписано устранить выявленные нарушения», — пояснил начальник Управления контроля размещения госзаказа ФАС Артем Лобов.

Ранее сообщалось, что Счетная палата выявила более 2 тысяч нарушений при госзакупках.