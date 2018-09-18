Китай сообщил об ответных мерах на новые пошлины США

Китай примет ответные меры на введение новых пошлин США на импорт китайских товаров. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление министерства коммерции КНР.

В министерстве напомнили, что американская сторона объявила о введении пошлин в размере 10% на импорт китайских товаров объемом $200 млрд.

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«Мы выражаем свое глубокое сожаление в связи с этим решением и будем вынуждены принять синхронные контрмеры для защиты своих законных интересов и свободы международной торговли», — заявили в китайском ведомстве.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о введении дополнительных пошлин на товары из Китая.

Отмечается, что речь идет о пошлинах в 10% — это около $200 млрд. Новые тарифы вступят в силу 24 сентября.