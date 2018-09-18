Трамп объявил о введении дополнительных пошлин на товары из КНР

Президент США Дональд Трамп заявил о введении дополнительных пошлин на товары из Китая, сообщает Reuters.

Отмечается, что речь идет о пошлинах в 10% — это около $200 млрд. Новые тарифы вступят в силу 24 сентября.

При этом американский президент пригрозил незамедлительно перейти к следующему этапу ужесточения пошлин, если Китай предпримет ответные меры в отношении фермерской или промышленной продукции из США. Речь идет о пошлинах в размере $267 млрд.

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Как отмечает агентство, из первоначального списка товаров, в отношении которых должны были быть введены новые тарифы, были исключены смарт-часы, детские автокресла и другие товары.

Ранее Трамп назвал дату введения новых пошлин против Китая.