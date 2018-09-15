«Нафтогаз» подсчитал убытки Украины от «Северного потока – 2»

Украина может потерять около $3 млрд, или 3% ВВП, от строительства Россией газопровода «Северный поток – 2». Об этом заявил глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев, пишет «Украинская правда».

По его словам, проблема «Северного потока» — это «вопрос выживания» Украины.

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«Если у нас не будет газового транзита, это откроет двери для полноценного военного вторжения России в Украину. Это не только вопрос денег «Нафтогаза» или Украины, но и вопрос безопасности. Не только нашей, но и всего Евросоюза», — предположил Коболев.

По словам главы «Нафтогаза», «все расчеты показывают, что транзита газа через Украину больше не будет», если Россия запустит «Северный поток – 2».

«Для нас это будет огромная потеря — $3 млрд, или 3% нашего внутреннего валового продукта, это огромная сумма», — заключил Коболев.

Ранее в Кремле заяви, что строительство «Северного потока — 2» является коммерческим проектом, а попытки противодействовать этому незаконны.