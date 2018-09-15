ЕК назвала условие выделения Украине макрофинансовой помощи

Вице-президента Европейской комиссии (ЕК) Валдис Домбровскис заявил, что для получения макрофинансовой помощи от Евросоюза Украине необходимо принять ряд мер против коррупции. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, если Украина выполнит условия ЕС, то она получит два транша по $500 млн макропомощи.

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Он также добавил, что для получения первого транша Украине необходимо разблокировать финансирования от Международного валютного фонда.

Домбровскис подчеркнул, что Киев должен начать продавать государственные активы.

Ранее сообщалось, что Украина и ЕС подписали соглашение о выделении Киеву €1 млрд макрофинансовой помощи.