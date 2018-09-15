В Британии подсчитали прибыль от плана Мэй по Brexit

Глава Банка Англии Марк Карни считает, что стоимость ВВП Великобритании вырастет на £16 млрд при реализации плана премьер-министра страны Терезы Мэй по Brexit. Об этом сообщает Financial Times.

По данным издания, Карни поддержал план Мэй по выходу Великобритании из Евросоюза, перед ее поездкой на предстоящий саммит ЕС в Зальцбурге.

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Как отмечается, Карни предполагает, что план Мэй позволит на три четверти восстановить потери в экономическом росте Британии.

При этом Карни проинформировал кабмин Британии о своих выводах по стратегии Мэй в отношении Brexit.

Ранее сообщалось, что Мэй допустила срыв срока заключения сделки по Brexit.