Центробанк не видит никаких угроз для валютных вкладов

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила на пресс-конференции, что регулятор не видит никаких угроз для валютных вкладов.

Она также подчеркнула, что ЦБ не рассматривает никаких мер по принудительной конвертации вкладов в рубли.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российские власти не рассматривают возможность принудительной конвертации долларовых вкладов в рублевые.

Помощница госсекретаря США по экономическим вопросам Маниша Сингх рассказала, что США готовятся ввести в ноябре новые антироссийские санкции из-за инцидента со Скрипалями в британском Солбсери.