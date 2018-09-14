Экс-сенатор Пугачев попросил Верховный суд отменить взыскание с него 75,6 млрд рублей

Бывший сенатор от Тувы, бенефициар обанкротившегося Межпромбанка Сергей Пугачев подал в Верховный суд России кассационную жалобу, в которой просит отменить решение о взыскании с него 75,6 млрд руб. в счет долгов МПБ перед кредиторами. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что жалоба поступила в ВС 11 сентября, никаких процессуальных решений по ней еще не принято.

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Ранее сообщалось, что Высокий суд правосудия Англии и Уэльса разрешил Агентству по страхованию вкладов (АСВ) реализовать трастовые активы бывшего сенатора Пугачева.

Помимо этого, суд также вынес приказы о регистрации прав требования банка в отношении дорогостоящих объектов недвижимости «Олд Баттерси Хаус» и «Глиб Плейс», которые расположены в Лондоне.