Порошенко заверил, что на Украине не будет дефолта

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что дефолт в стране не произойдет в 2019 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Хочу подчеркнуть: как не дождались, когда пророчили дефолт Украины в 2014–2015 годах, когда у нас было едва 5 млрд золотовалютных резервов, так и не дождутся никакой дестабилизации сейчас», — сказал Порошенко.

Реклама

Ранее сообщалось, что украинский премьер-министр Владимир Гройсман предупредил об угрозе дефолта в стране.

По его словам, если Киев не выполнит требование Международного валютного фонда о повышении цены на газ, на Украине может произойти финансовая катастрофа.

Он также добавил, что Украине необходимо расплачиваться за долги, которые возникли в период с 2005 по 2013 год.