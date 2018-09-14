Эксперт назвал провокацией заявление США о новых санкциях против России

Заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров прокомментировал заявление Госдепа о подготовке новых антироссийских санкций из-за дела Скрипалей. Об этом сообщает RT.

Он подчеркнул, что ни одна страна в мире не согласится на инспекцию со стороны другого государства, «которое на это не имеет никаких прав».

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«Понятно, что такое предложение сделано с одной единственной целью: чтобы мы на него отреагировали отрицательно, чтобы это стало дополнительным основанием для введения санкций и каких-то других ограничительных мер в отношении России. Как можно оценить предложение, которое делается с целью, чтобы его не приняли? Я думаю, как провокацию», — сказал Шатров.

Ранее помощница госсекретаря США по экономическим вопросам Маниша Сингх сообщила, что США готовятся ввести в ноябре новые антироссийские санкции из-за инцидента со Скрипалями в британском Солбсери.