В МИД назвали условие для прокладки трубопроводов на Каспии

Посол по особым поручениям МИД России Игорь Братчиков в интервью газете «Коммерсантъ» заявил, что прокладка трубопроводов на Каспии исключена при возражении любой из каспийских стран. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в конвенции по статусу Каспийского моря говорится, что стороны могут прокладывать магистральные трубопроводы при условии соответствия их проектов экологическим требованиям и стандартам, закрепленным в договорах.

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Он также добавил, что протокол ОВОС «закрепляет право каждого из пяти государств участвовать во всесторонней экологической экспертизе».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров выразил уверенность, что страны каспийской пятерки выполнят обязательства конвенции по статусу Каспия по неразмещению военных сил нерегиональных держав.